O príncipe Harry e Meghan Markle têm gostos semelhantes no que às roupas diz respeito. Esta quinta-feira, 30 de março, para marcar presença (pela última vez) numa audiência no Supremo Tribunal de Londres, a propósito de um processo contra a Associated Newspapers, Harry elegeu uma camisa da Dior.

Mas esta não é uma camisa qualquer.

Uma imagem aproximada mostra que a camisa tem gravada uma abelha. O modelo da marca de luxo custa 909 euros. Meghan, conforme destaca a revista Hello!, também tem uma carteira desta coleção.

Vale notar que Harry iniciou o processo em conjunto contra outras celebridades, entre elas, Elton John. O príncipe acusa a imprensa de ter acedido a informações privadas de forma ilegal, nomeadamente, através de escutas telefónicas.

Leia Também: Harry acusa palácio de guardar segredos sobre escutas telefónicas