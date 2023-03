Declarações do príncipe em tribunal no âmbito de um processo contra a Associated Newspapers.

O príncipe Harry, que se encontra em Londres a propósito do processo em tribunal contra a Associated Newspapers, prestou depoimento falando abertamente sobre a difícil relação que sempre teve com a imprensa, a qual não foi facilitada pela realeza, pelo contrário. "Após a morte da minha mãe em 1997 quando eu tinha 12 anos e a forma como foi tratada nos media, sempre tive uma relação difícil com a imprensa", referiu o duque de Sussex. "Contudo, como membro da instituição [real] a política era 'nunca queixar, nunca explicar'. Não havia alternativa, estava condicionado a aceitar. Na maior parte das vezes, aceitei o interesse pelas minhas funções públicas", continua. Contudo, a situação piorou quando o príncipe iniciou o namoro com Meghan Markle, notando que ele e a mulher foram alvo de "ataques persistentes e de assédio", destacando os artigos de tom racista que incidiam sobre Meghan. O príncipe lamentou ainda o facto do palácio lhe esconder informações relativas às alegadas escutas telefónicas, ilegais, que foram feitas pelos jornalistas de maneira a terem acesso a informações privilegiadas. Por outro lado, Harry alega que nunca houve uma "discussão" sobre o assunto. "Há a ideia errada que estamos em constante comunicação, mas isso não é verdade", nota, garantindo que os gabinetes que representam os membros da realeza não comunicam entre si. "Trago este assunto porque amo o meu país e continuo profundamente preocupado pelo poder imenso, influência e criminalidade da Associated", completa.