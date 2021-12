O príncipe Carlos não vê o filho mais novo, o príncipe Harry, há quase oito meses, no entanto, conforme asseguram fontes do Page Six, pai e filho voltaram a comunicar.

"O Carlos ficou muito magoado quando o Harry e a Meghan saíram da família ao desistir das suas posições e ao mudarem-se para o estrangeiro", revelou uma fonte à publicação, recordando a altura em que os duques de Sussex decidiram ir viver para o Canadá e depois para os EUA.

"Acho que eles não conversaram durante um bom tempo, mas agora os canais de comunicação estão abertos", assegura.

"Não considero que é tudo um mar de rosas. Não é que abram o coração ao falarem ao telemóvel um vez por semana", nota ainda a mesma fonte.

Na passada semana, pai e filho voltaram a ser notícia depois das revelações feitas por Christoper Andersen no seu novo livro - 'Brothers and Wives', onde nota que quem fez o comentário de índole "racista" denunciado por Harry e Meghan na sua entrevista a Oprah Winfrey terá sido o príncipe Carlos.

