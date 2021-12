A batalha judicial de Meghan Markle contra o tabloide Mail On Sunday chegou ao fim. A duquesa de Sussex venceu a luta em tribunal que começou depois da Associated Newspapers ter publicado uma carta privada que esta enviou ao pai, Thomas Markle.

Quando o processo começou, a mulher do príncipe Harry alegou ter sido vítima de invasão de privacidade, uma vez que o referido documento veio a público sem a sua permissão.

Conforme nota a revista People, o tribunal de Londres decidiu a favor da ex-atriz esta semana. Assim, Meghan deverá receber uma indeminização substancial na sequência de danos morais, bem como um pedido de desculpas público na primeira página do Mail on Sunday e no Mail Online.

"Esta é uma vitória não apenas minha, mas de toda a gente que alguma vez teve medo de se impor pelo que está certo", disse Meghan num comunicado emitido esta quinta-feira, 2 de dezembro.

"Apesar desta vitória ser um cenário precedente, o que mais importa é que agora somos um coletivo corajoso o suficiente para moldar a indústria dos tabloides que leva as pessoas a serem cruéis, que lucra com mentiras e com as dores que criam", continua.

"Desde o primeiro dia que tratei este processo como uma importante medida do certo vs. errado. Já o réu encarou isto como um jogo sem regras", notou, lamentando o comportamento da empresa que processo em tribunal.

"Quanto mais arrastavam isto, mais poderiam inverter os factos e manipular o público (mesmo durante o recurso), tornando um caso simples em algo extraordinariamente complicado para gerar mais manchetes e vender mais jornais - um modelo que recompensa o caos acima da verdade. Nos quase três anos desde que isto começo tenho sido paciente diante do engano, da intimidação e de ataques calculados", sublinha.

"Os tribunais responsabilizaram o réu, e a minha esperança é que todos comecemos a fazer o mesmo. Porque, por mais distante que isto possa parecer da nossa vida pessoal, não é. Amanhã podes ser tu. Estas práticas prejudiciais não acontecem só aos outros - são falhas diárias que nos dividem, e todos nós merecemos melhor", completou.

Recorde-se que excertos da carta foram publicados em cinco artigos diferentes no Mail On Sunday em fevereiro de 2019.

