Carlos Areia e Rosa Bela estão juntos há 15 anos, o que levou a atriz a deixar uma mensagem na sua página de Instagram.

Junto de algumas imagens de ambos, Rosa Bela começou por escrever: "Nem nos meus pensamentos e sonhos imaginei ter uma relação com alguém 15 anos e muito menos com 48 anos de diferença… mas o que são 48 anos de diferença no amor?!".

"Temos as nossas diferenças de personalidade, de ideias e formas de estar na vida! Mas no amor os 48 anos passam a zero! Digam o que disserem nós 'sobrevivemos' a tudo e a todos e chegámos aos 15!! Vivemos o presente e não sabemos o dia de amanhã, mas este amor e esta viagem na vida já ninguém nos tira! Tudo valeu. O resto que se f***", completou.

