O início da relação de Carlos Areia com Rosa Bela foi destacado no programa 'Passadeira Vermelha', da SIC Caras, e Zulmira lembrou a postura da filha do ator, Cristina Areia, na altura.

"Ela que me perdoe porque gosto imenso da Cristina, mas ela fez a vida negra à Rosinha na altura. Mas também é natural porque era um casal improvável devido à diferença de idade. Não admira que a filha estivesse um bocado apreensiva", contou a comentadora, elogiando depois a postura de Cristina Areia ao falar agora sobre o passado.

"Também temos que ter em atenção que a Cristina e o pai têm uma relação muito forte", acrescentou Heitor Lourenço.

De referir que o tema foi comentado no programa porque Cristina Areia admitiu à Nova Gente que no início da relação do pai, Carlos Areia, com Rosa Bela "houve uma falta de comunicação e não perceberam bem as intenções da atriz", afirmando que agora acha "que ela é a melhor coisa que aconteceu na vida do pai".

