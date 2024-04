Atriz casou-se com Luís Matos Cunha no passado sábado, dia 13 de abril, e contou com a presença de alguns amigos.

Carla Andrino foi uma das caras conhecidas que não faltaram ao casamento de Dânia Neto e partilhou este momento especial no Instagram. Ao mostrar imagens captadas neste dia único, Carla Andrino destacou que foi "um verdadeiro 'conto de fadas'". "Que privilégio termos sido convidados para viver o verdadeiro 'conto de fadas' que foi o casamento da Dânia Neto e do Luís Matos Cunha", começou por dizer a atriz. "Viva a amizade. Viva o amor. Viva a vida", completou. De recordar que Noémia Costa também foi convidada para o casamento mas não conseguiu estar presente.