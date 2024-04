Dânia Neto e Luís Matos Cunha deram o nó este sábado, dia 13 de abril. Noémia Costa não conseguiu estar presente no casamento e deixou uma mensagem nas stories da sua página de Instagram.

"Hoje é o dia deles!!! Não me foi possível estar presente fisicamente no vosso casamento. Mas desejo-vos o melhor do mundo!!! Querida Dânia e Luís", escreveu.

De recordar que Dânia Neto e Luís Matos Cunha são pais de duas crianças, os pequenos Salvador e António.



© Instagram_noemia7costa_oficial

