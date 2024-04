Dânia Neto deu o nó com Luís Matos Cunha no passado sábado, dia 13 de abril, e esta quarta-feira mostrou aos seguidores da sua página de Instagram um novo vídeo com imagens da cerimónia.

Nesta nova publicação podemos ver todos os detalhes do vestido de noiva da atriz e o seu segundo look. Também é possível ver o visual que o agora marido usou.

De recordar que o casal já tem dois filhos em comum, Salvador e António. O filho mais velho, Salvador, acompanhou a mãe até ao altar.

Veja outras imagens abaixo:

Leia Também: Dânia Neto casou-se! "Um dos dias mais felizes da minha vida"