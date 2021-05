Como avó babada que é, Carla Andrino dedicou ao neto António uma mensagem muito especial. O menino, filho de Marta Andrino, e Frederico Amaral, completa esta quarta-feira três anos de vida, data que a avó Carla não deixou passar em branco.

"O meu António faz três anos. Tem uma pele de seda, ri com a cara toda - com uma gargalhada forte e sonora - adora acariciar-nos e é doce como um pudim", começa por ler-se na legenda de uma imagem que mostra o menino no momento em que soprou as velas.

"Quando sente diz: 'Gosto muito de ti'. Pois eu, meu coelhinho, AMO-TE daqui até à lua. A tua vinda veio trazer ainda mais luz à minha vida", termina a atriz.

