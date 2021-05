Foi há precisamente três anos que Marta Andrino e Frederico Amaral foram pais pela segunda vez, do pequeno António. Esta quarta-feira, 19 de maio, o menino está de parabéns, data que os papás não deixaram passar em branco.

"Filho, saíste de mim com a mesma pressa que te vejo viver. Não perdes tempo, escolhes sem dúvidas e teimas com muita garra. Tens a mesma dose de meiguice e determinação. Sorris com a cara toda e a tua gargalhada é contagiante. “Gosto tanto de ti” é a frase que te caracteriza. Há três anos que passámos a ser quatro e a nossa vida ganhou plenitude. Amo-te, a cada dia mais meu António", escreveu a atriz e apresentadora na legenda de duas fotografias do menino.

Por sua vez, Frederico Amaral também destacou uma imagem do filho e disse: "Hoje é o teu dia meu António! Tens aquela cara que não engana ninguém. És ‘maroto’ e muito feliz! Estes últimos três anos passaram a voar e eu que sou um grande sortudo aproveitei cada segundo contigo! Que alegria ter-te meu filho...dás-me vida! Parabéns amor do pai! Que sejas sempre muito feliz e amado!...e já agora, não cresças muito depressa. Amo-te".

Recorde-se que o casal tem ainda em comum o pequeno Manuel, de cinco anos.

