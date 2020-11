Carina Duarte mergulhou no mundo real na noite de domingo, dia 1, ao ser expulsa do 'Big Brother'. Estes primeiros dias fora da casa mais vigiada do país têm sido divididos entre o tempo em família e os compromissos com a comunicação social, mas a jovem de 21 anos não deixou dar uma palavra aos seus apoiantes.

Como tal, deixou em aberto uma caixa de perguntas nos Instagram Stories e ficou a conhecer a opinião dos seguidores sobre a sua prestação, assim como algumas curiosidades que estes têm.

De entre as várias perguntas, Carina deixou no ar a possibilidade de vir a entrar no 'Big Brother - Duplo Impacto', que estreia em janeiro com a apresentação de Cláudio Ramos e Teresa Guilherme.

Veja as perguntas na galeria.

