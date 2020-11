Carina Duarte foi a mais recente concorrente a abandonar o 'Big Brother'. Os espectadores decidiram e foi com 31% dos votos que saiu da casa mais vigiada do país no último domingo, dia 1.

Depois das várias entrevistas relativas à experiência, regressou ao Porto, para se reencontrar com a filha, Leonor, de 11 meses. Um momento muito aguardado que fez questão de deixar registado nas redes sociais, como pode ver na galeria.

Ao longo de mais de um mês no reality show da TVI, Carina contou com a fiel presença do namorado e do sogro nos estúdios da Venda do Pinheiro, enquanto a sogra assegurava os negócios da família no norte.

