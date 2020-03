Cardi B quer doar os lucros do remix que foi criado após a sua mensagem em que fala do novo coronavírus.

A artista juntou-se às dezenas de celebridade e também se manifestou nas redes sociais sobre a Covid-19. Um discurso onde a rapper confessa estar "com medo" e alerta para o perigo do que está a acontecer no mundo, afirmando que a situação "não é nenhuma brincadeira".

Um pequeno vídeo que destaca-se também pelo seu jeito de discursar, com uma mensagem cheia de palavrões.

Após partilhar o vídeo nas redes sociais, sem estar à espera, Cardi viu-se rapidamente no centro das atenções com os internautas a falarem do mesmo. Aliás, o DJ iMarkkeyz foi mais longe e até criou um remix a partir do seu discurso.

Agora, ambos os artistas querem usar o sucesso da música para uma boa causa. Cardi e iMarkkeyz querem doar os lucros do remix às pessoas que estão com dificuldades financeiras por causa do novo coronavírus, que já infetou, até à data, mais de 200 mil pessoas em todo o mundo e mais de oito mil vítimas mortais.

Uma fã perguntou no Twitter: "Se vocês estão a receber royalties, talvez possam doar uma parte para os bancos alimentares ou centros de acolhimento que provavelmente estão cheios com mais pessoas a precisarem de ajuda".

Um comentário que mereceu a resposta dos artistas. "Esse era o meu objetivo", afirmou iMarkkeyz. "Sim! É isso que vamos fazer", acrescentou Cardi.

