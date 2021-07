Cardi B e o companheiro, Offset, revelaram recentemente que estão à espera do segundo filho em comum. Uma fase que voltou a ficar em destaque depois de ter sido partilhado no Instagram um carinhoso vídeo da filha mais velha do casal.

A menina - a pequena Kulture Kiari que está quase a completar três anos - foi filmada a dar um beijinho na 'barriguinha' da mãe. "Quero dar um beijinho no bebé", disse antes de o fazer.

E depois de dar o beijinho, Kulture acrescentou: "O meu bebé é fofo".

Um momento que deixou Cardi B e os fãs 'derretidos'. Veja o vídeo na galeria.

