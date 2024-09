Após anunciar o nascimento da filha, a 7 de setembro, Cardi B utilizou a sua conta de TikTok para revelar um vídeo íntimo das primeiras horas da bebé, cujo nome ainda não foi revelado.

No vídeo, é possível ouvir o primeiro choro, o colo do pai, uma vídeo-chamada com os irmãos, e imagens ternurentas da pequena mão a agarrar o dedo da mãe.

Cardi B e, o também cantor, Offset são ainda pais de Kulture, de 6 anos, e de Wave, de dois.

Apesar de terem estado juntos neste momento tão especial, o casal separou-se recentemente e encontra-se em processo de divórcio.