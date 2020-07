A filha de Cardi B e Offset completou dois anos na semana passada e o pai 'babado' decidiu oferecer à menina uma luxuosa mala cor-de-rosa da Birkin. O preço não foi revelado, mas terá custado milhares de dólares.

Feliz, o rapper publicou no Instagram um vídeo da filha a abrir o presente. Imagens que não passaram despercebidas aos internautas, tendo recebido muitas críticas.

"Essa mala vale mais do que o meu salário anual", lê-se entre os muitos comentários.

Após toda a agitação, Cardi B recorrer às stories da sua página de Instagram para responder à letra a todos os que criticaram o marido.

"Odeio quando uma celebridade compra jóias para os filhos e as pessoas só dizem que as crianças não se importam com isso, que elas só querem saber de brinquedos e doces", começou por dizer a artista.

"Sim, as crianças só se importam com brinquedos e doces, mas o problema é que as crianças também saem. Sabem o que estou a dizer? As crianças também vão a restaurantes, também vão a lugares chiques... as crianças famosas vão à passadeira vermelha. E se eu sou estilosa, o pai é estiloso, a filha também vai ser", destaca.

Mas não ficou por aqui e disse ainda que "não depende apenas do que as crianças gostam", argumentando que, se dependesse delas, "estariam sempre de fraldas".

"Se eu estivesse vestida como uma mulher poderosa, uma mulher rica e deixasse a minha filha mal vestida, vocês iam criticar. Por isso, não fiquei zangada por o papá ter comprado uma Birkin para a bebé. Ela vai combinar com a mamã", afirmou.

