Cardi B decidiu afastar-se das redes sociais - por tempo indeterminado - depois da calorosa discussão com a também rapper Dela Wesst.

De acordo com o Metro, tudo começou quando Dela acusou Cardi de plágio. A artista alega que a letra da música 'Thotiana' - lançada em fevereiro do ano passada - é muito parecida com um tema de Cardi B, 'Clout', que resultou de uma parceria com o marido, Offset.

Por sua vez, no Twitter, Cardi B explicou que tais especulações não eram verdadeiras e que escreveu a letra da música 'Clout' em janeiro de 2019.

Em resposta, Dela disse que "não era por ter começado a escrever uma canção em janeiro que isso significava que tinha terminado a mesma em janeiro". Palavras que levaram Cardi B a partilhar de novo um vídeo da gravação com a data de 13 de janeiro de 2019, dia em que terminou a música.

Após a trocar agressiva de comentários, Cardi B anunciou: "Vou ficar longe da Internet por alguns dias".

