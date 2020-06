Esta terça-feira, dia 16, Cardi B respondeu à letra às críticas dos 'haters' que a acusaram de alterar o seu corpo nas fotografias que tem partilhado no Instagram através do afamado programa Photoshop. Como tal, a conhecida artista decidiu publicar um vídeo onde nega as acusações e mostra o seu corpo de verdade.

"Vou mostrar-vos o meu corpo", começa por declarar. "Sei que engordei um pouco e na verdade continuo... [a engordar], mas não quer dizer nada... fiz uma lipo", dá conta, revelando que se submeteu a uma cirurgia estética.

Cardi B referiu que não é preciso que sejam lançados rumores nas redes sociais, que bastava lhe terem pedido um vídeo, que acabou por ser feito...

Leia Também: Incrível! Cardi B retoca enorme tatuagem colorida e mostra antes e depois