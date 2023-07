Em julho de 2022 começaram a circular rumores de que Cara Delevingne estaria a atravessar um momento delicado da sua vida, quando foi fotografada à saída do aeroporto em Los Angeles aparentando um estado de confusão. A modelo tinham então regressado do festival Burning Man e as fotos publicadas alarmaram até o seu círculo mais próximo. Nessa altura começaram as especulações sobre uma possível hospitalização.

Um ano depois, é a própria quem fala sobre o período difícil que viveu de luta contra o álcool. A ausência na apresentação da sua coleção cápsula em parceria com a marca Karl Lagerfeld, que decorreu a 12 de setembro de 2022 em Nova Iorque, deu mais força aos rumores, que se revelaram em parte verdadeiros.

Após ausências sucessivas nas várias semanas da moda, a modelo deu agora uma entrevista à revista ELLE na qual falou sobre o que viveu.

Passaram-se nove meses desde que Cara decidiu mudar de vida, uma decisão que se revelou difícil: "Nunca houve momentos em que eu dissesse que isto não vale a pena. Vale a pena cada segundo. Só não sei o que seria preciso para eu desistir. Estou estável. Estou mais calma", confessou.

A modelo recebeu tratamento profissional num centro de reabilitação, que a ajudou com o programa de 12 passos de Alcoólicos Anónimos, mas a sua história de recuperação seguiu outra via. A modelo refere que a terapia tradicional não estava a resultar, pelo que decidiu encontrar-se com o seu instrutor de ioga três vezes por semana para conversar, meditar ou fazer exercício. “Senti que estava a esconder-me de pessoas que me admiram, então decidi desaparecer para apanhar um pouco de ar. Finalmente sinto que posso ser livre e ser eu mesma”, afirmou.

