Cara Delevingne causou surpresa no Festival de Cinema de Cannes, na passada quarta-feira. A modelo, de 32 anos, pintou o cabelo e deixou de lado o loiro.

A manequim tem agora o cabelo preto e com um penteado diferente já que apresenta uma franja.

Cara foi à estreia do filme 'The History Of Sound' e deu nas vistas com um vestido cor de vinho que tinha uma longa e volumosa saia.

Veja na galeria o look em detalhe.

