Fernando Rocha ficou "de coração cheio" ao receber imagens de uma jovem com deficiência motora que passou a praticar exercício físico depois de assistir à transformação do humorista para a capa da Men's Health Portugal.

"Só de saber que consegui motivar uma pessoa, ainda por cima com limitações motoras, já valeu a pena todo o processo Men's Health Portugal. Já valeu a pena o Vídeo que publicamos no YouTube - 'Por detrás da capa' -, e tudo o resto não importa", afirmou Fernando Rocha ao partilhar na sua conta oficial de Instagram as imagens que provam a mudança de hábitos do jovem Marco.

"Espero que o vídeo que publicámos ontem no YouTube motive muita gente, o exemplo do Marquinho é um abanão para quem tem 1000 desculpas para justificar o não tentar ter uma vida saudável. Este vídeo fez-me chorar, mas um chorar de orgulho e de sorriso na cara ao ver este rapaz. Marco, és uma força da natureza. Bambora, ca***. Não desistas, amigo. Estou contigo nesta caminhada", completou.

Eis ainda o vídeo do YouTube de que fala Fernando Rocha:

