A filha de Fernando Rocha, Catarina, atinge esta segunda-feira, dia 10 de outubro, a maioridade. A marca dos 18 anos mereceu uma longa publicação feita pelo humorista nas redes sociais recheada de elogios mas, também, de alertas.

"A partir de hoje és adulta, 18 anos em que dedico a minha vida a preparar-te para a vida, vida essa que a partir de agora, será gerida por ti, és uma mulher livre, mas não te esqueças que a liberdade tem que ser compensada com a responsabilidade. Sinto que estás preparada para um mundo que tem coisas maravilhosas mas também coisas menos boas.

Orgulho-me dos valores que eu e a tua mãe te transmitimos, e é tão bom ver a relação que tens com o teu irmão. Emociono-me quando sinto o instinto protetor que o teu irmão tem por ti, por vezes faço de conta que nem me apercebo, mas é tão bom ver a relação de vocês os dois, qualquer pai sonha em ver os filhos com a amizade e o amor que vocês tem um pelo outro, quantas vezes ele vai sair sem lhe apetecer, só para te acompanhar e proteger e tu quantas vezes és o ombro amigo e conselheira dele.

Que bom, se eu morrer-se agora, morria com o coração cheio e de sorriso na cara. Só não digo: 'missão cumprida' porque há muito mais que eu posso fazer por vocês. Parabéns minha 'peixeirinha'. Desde pequenina que tens a minha personalidade e isso para mim é um orgulho, para os outros uma dor de cabeça, mas os outros que se amanhem. Sê feliz, tens o mundo á tua frente e lembra-te do maior dos valores. 'Nunca faças aos outros o que não gostavas que te fizessem a ti'. Amo-te até rebentar isto tudo", pode ler-se.

Fernando Rocha partilhou ainda algumas fotografias destes 18 anos da filha.

