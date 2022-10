Fernando Rocha não poderia estar mais orgulhoso do resultado do roast que organizou para Bruno de Carvalho.

Numa publicação que fez na sua conta oficial de Instagram esta sexta-feira, 7 de outubro, o comediante revelou que Bruno e Victor Espadinha, que aceitou participar no espetáculo, fizeram as pazes, após anos de costas viradas.

"Para quem acha que um roast é um espetáculo de insultos gratuitos e que o objetivo é humilhar sem qualquer tipo de respeito pelo próximo, aqui fica um exemplo factual do que aconteceu", começa por escrever o comediante.

"Depois de Victor Espadinha e Bruno de Carvalho estarem zangados, em que chegou a haver ameaças de agressão, este ROAST fez com que estas duas pessoas se entendessem e, cordialmente no fim, se cumprimentassem e fizessem as pazes", sublinha.

"Daqui só tiro uma coisa: SÓ ACEITA VIR A UM ROAST PESSOAS BEM RESOLVIDAS", completa.



