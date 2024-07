Enquanto conversava com as 'As Três da Manhã' (Ana Galvão, Inês Lopes Gonçalves e Joana Marques), Victor Espadinha foi questionado sobre a razão de dizer que "há pessoas na televisão que o querem tramar".

"Tenho grandes inimigos na televisão. Pelo menos um enorme inimigo, o José Eduardo Moniz. Eu é que tenho contra ele. A vingança dele é proibir-me de trabalhar", começou por dizer o ator.

"Foi naquela altura em que o Herman estava proibido e eu tinha um programa que se chamava 'Para Variar' (que as pessoas chamaram-lhe 'Roda O Palco')", recordou.

"Quem me convidou para ir para a televisão foi um tipo que já morreu e que era fantástico, Carlos Pinto Coelho. De repente, aparece um badameco lá dos Açores através de um partido político, passa a diretor geral e vai tudo para a rua. Acha aquilo muito estranho. Ele mandava um papel a dizer 'esse não'", recordou.

No entanto, Victor Espadinha acabou por "meter na cabeça" que ia levar Herman José ao seu programa, e aconteceu. Mas foi um "escândalo".

"Depois eu sai da RTP e o tipo cortou-me sempre até hoje", disse o ator. "Cheguei a ir para Sesimbra ter com duas atrizes para fazer uma parte de uma série, umas cenas, convidado por uma produtora da Plural e eu ia a caminho quando essa produtora me diz: 'É pá, desculpa, não podes ir, porque ele disse: esse gajo não’. Eu já ia a caminho", revelou.

"Pronto, isso é o inimigo que eu tenho. Mas sinto-me muito feliz porque o tipo é um gajo bonito, eu gosto muito dele", acrescentou ainda Victor Espadinha. Veja aqui.

