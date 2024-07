Assim que começam a nascer os primeiros dentes deve iniciar-se a escovagem com uma escova de dentes de cabeça pequena e cerdas suaves, indicadas para bebés. A frequência de escovagem é de pelo menos duas vezes por dia, uma delas obrigatoriamente à noite.

“A falta de informação sobre os cuidados de higiene oral nas crianças ainda é muito frequente e pode constituir um problema no desenvolvimento da dentição dos mais pequenos. É por isso que a consciencialização sobre o tema pode e deve começar ainda antes do nascimento do bebé”, sublinha Maria Joana Castro, Odontopediatra da Clínica Hugo Madeira.

Em relação ao dentífrico a utilizar, pode fazer-se a escovagem com qualquer dentífrico ou tem de ser um específico?

Segundo a Direção Geral da Saúde, depois de nascer o primeiro dente, deve ser utilizado um dentífrico com uma concentração de flúor entre os 1000 e 1500 ppm de flúor e não com concentração inferior (observar rótulo da embalagem dos dentífricos para saber a concentração de flúor presente), devendo sempre aconselhar-se com o seu odontopediatra. A quantidade a utilizar nos bebés corresponde à dimensão de um grão de arroz cru. A partir do momento que a criança saiba expelir a pasta dentífrica, a porção deve ser equivalente a uma ervilha.

Como deve ser feita a utilização de flúor?

O aporte de flúor, através da utilização de dentífricos com flúor, é de extrema importância logo após o nascimento do primeiro dente. Contudo, a DGS desaconselha o uso de flúor em comprimidos ou gotas nos bebés e crianças. A sua prescrição só está indicada em casos excecionais de elevado risco à cárie dentária, sempre a partir dos três anos e com indicação médica.

Pode transmitir-se a cárie dentária ao bebé?

Sim, a cárie dentária é um processo multifatorial. Pode ser causada devido a defeitos de desenvolvimento de esmalte, por uma alimentação rica em açúcares e pela colonização da cavidade oral por bactérias. Pode haver transmissão de bactérias dos cuidadores para o bebé através da saliva. Por isso, deve evitar-se alguns comportamentos como provar a comida do bebé ou colocar a sua chupeta na boca – hábitos comuns.

Que outros comportamentos/hábitos podem levar ao aparecimento da cárie dentária na primeira infância?

Os cuidados alimentares devem ser tidos em conta, nomeadamente com alimentos ricos em açúcar. Mergulhar a chupeta em líquidos açucarados, a toma destes líquidos através do biberão e a toma de xaropes durante o período da noite são comportamentos que devem ser evitados ou reduzidos. Em caso de uso do biberão colocar apenas leite ou água.

Porquê cuidar dos dentes de leite?

Os dentes de leite são cruciais uma vez que desempenham funções importantes para o desenvolvimento maxilar da dentição permanente, da mastigação e da dicção, possibilitando um normal crescimento físico, psíquico e social. A perda prematura de dentes de leite pode levar a que haja falta de espaço para a erupção dos dentes definitivos, alterações da fonética, dificuldades na fala ou alterações estéticas que comprometem o comportamento social da criança e pode levar a um desenvolvimento incorreto dos maxilares.

Usar chupeta danifica os dentes?

Se o hábito do uso da chupeta for retirado antes dos dois anos de idade, as alterações que possam ter ocorrido na cavidade oral são maioritariamente corrigidas sem necessidade de tratamento. Sendo de salientar que o formato de cereja é totalmente desaconselhado.