Rebeca preparava-se para dar um concerto na Suíça quando foi hospitalizada devido a um problema de saúde.

A equipa da cantora, através das redes sociais, explicou aos fãs o que aconteceu, aproveitando para tranquilizá-los.

"A Rebeca já teve alta do hospital, estando em repouso absoluto. Foi diagnosticada com uma bursite na anca da qual provocou uma inflamação no tendão do músculo da perna e que provoca muitas dores sem conseguir andar.

Mais uma vez agradecemos todos os telefonemas e mensagens de preocupação e pedimos desculpa mais uma vez por o concerto de hoje na Suíça ter sido anulado, esperamos a vossa compreensão", pode ler-se na partilha em causa.

"Obrigada a todos pela preocupação", conclui a nota.

