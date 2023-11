O outono já chegou e com ele os visuais mais quentes. Os calções e as camisolas sem mangas dão agora lugar às calças e aos casacos, mas looks mais quentes não significa menos estilosos.

Mia Rose já trocou o guarda-roupa de verão pelo do tempo frio e usou a sua conta no Instagram para mostrar os 'outfits' que usou esta semana, questionando os seus seguidores sobre qual preferem.

"Outfits desta semana. Qual o vosso favorito?", escreveu a cantora, numa publicação onde predominam os visuais em tons como preto, cinzento ou camel.