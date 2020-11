A cantora Maria Lisboa começou a manhã de sexta-feira deparando-se com uma notícia que a deixou devastada. A loja de roupa que montou e à qual se dedicou nos últimos tempos - Loja O Meu Sonho - foi assaltada.

"Gostava que estivessem todas comigo, se não eu hoje desisto de tudo. Até de mim, se for preciso, vou desistir. Hoje é um dia muito difícil para mim. Esta noite assaltaram-me e roubaram-me tudo. Todo o dinheiro que eu investi, tudo o que tinha em armazéns, roubaram-me tudo... Fiquei sem nada. Apenas fiquei com as coisinhas da loja", conta a artista num direto de Facebook onde surge lavada em lágrimas.

"Levaram-me tudo", reforça, sem conseguir esconder a emoção.

"Eu não tinha seguro, quem fez sabia que o armazém existia. Quem fez sabia que aquilo não tinha alarme", conta, dando conta de que foram levadas peças únicas que espera que sejam recuperadas.

"Estou devastada, chegar ali e ver tudo vazio... é uma sensação de perda. Não consigo compreender", acrescenta ainda.

Veja abaixo o vídeo completo:

