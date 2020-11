O novo livro de Cristina Ferreira é um sucesso de vendas desde o dia em que foi anunciando. Ainda em pré-venda conseguiu bloquear o site da editora e chegar à segunda edição. Agora, oito dias depois de ter sido lançado e colocado à venda de forma oficial, 'Pra Cima de Puta' chegou à terceira edição.

"Obrigada. Terceira edição de um livro que abriu a discussão de um tema essencial", anuncia a diretora de ficção e entretenimento da TVI nas suas redes sociais.

Aproveitando o anúncio deste incrível feito, Cristina revelou que vai estar estar hoje no 'Jornal das 8' para "no seguimento de uma grande reportagem sobre o bullying digital" falar do assunto.

"E este não é um tema das figuras públicas, é da sociedade em geral. É preciso mudar", volta a realçar a apresentadora.

Leia Também: Cristina Ferreira é filmada sem cinto no carro e recebe duras críticas