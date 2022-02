É o mais recente romance em destaque no Brasil. O cantor Thiaguinho assumiu o namoro com a ex-concorrente do 'Big Brother Brasil' Carol Peixinho.

O artista tornou pública a relação nas redes sociais com a partilha de uma foto de ambos seguida de palavras carinhosas.

"Luz para tudo o que é lado!!! No céu, no nosso olhar, no nosso coração… E que seja sempre assim… ILUMINADO! Felizão com sua LUZ", escreveu.

