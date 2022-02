Apesar de não ter oficializado a relação nas redes sociais, Neymar mostra-se cada vez mais apaixonado pela namorada, a digital influencer Bruna Biancardi, seja através de comentários carinhosos ou de gestos românticos.

Esta semana, de modo a assinalar o Dia dos Namorados, o jogador mimou a cara-metade com um ramo de flores e chocolates. Um 'clássico' que deixou Bruna Biancardi rendida.

A influencer partilhou uma foto do presente nas redes sociais e esta logo começou a circular nas várias plataformas, com muitos seguidores a elogiar o romantismo do craque brasileiro.

