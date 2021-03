Leandro tem estado focado na boa forma e faz por manter a prática do exercício físico para conseguir alcançar os seus objetivos.

No Instagram, o cantor faz questão de mostrar aos seguidores o resultado de todo o esforço que tem feito, como aconteceu esta terça-feira.

Leandro voltou a surpreender os fãs com mais uma fotografia em que o destaque vai para o seu corpo.

Mas não foi a primeira vez que o cantor publicou uma imagem onde aparece em tronco nu. Veja na galeria as fotografias que o artista já partilhou desde o início do ano no Instagram onde destaca os resultados dos seus treinos.

