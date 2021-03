"Cresci sozinho e tornei-me o que hoje sou, não pelos outros, mas sim por mim", foi com estas palavras que Leandro começou por se dirigir aos seguidores, esta sexta-feira, 12 de março.

Uma publicação onde começa por destacar o seu percurso no mundo da música. "Nasci com o meu talento, alimentei-o com vitórias e com derrotas, com desilusões e sonhos, mas sempre com os pés bem assentes na terra", diz de seguida.

"Hoje olho para trás e lembro-me tanta coisa que não fiz por apenas pensar pela cabeça dos outros. Não lamento, mas posso dizer que cresci no meio de muito cinismo, hipocrisia que ainda hoje vivo quando se fala mundo da música", afirma.

Mas não ficou por aqui. "É fácil ligar para ti, dizer-te que a BCD não canta nada, mas depois andamos a lamber o cu e a dizer que és o maior, alimentar uma dita carreira que apenas é surgida na sombra dos grandes nomes da música portuguesa", acrescenta.

"Obrigado por fazer parte dos grandes nomes e da grande história da música portuguesa. E o resto é só apenas imitações", continua, aproveitando o desabafo para anunciar um novo concerto marcado para o final do ano, no Casino Estoril.

"Agora vamos arrancar com força, porque os verdadeiros nomes da música nunca deixaram de ser os verdadeiros. Os grandes concertos vão acontecer e eu vou continuar a caminhar e a fazer o que sempre fiz! Ser eu mesmo, lutar pelo meu sonho e fazer com que a minha música continue a fazer parte da vida do meu público. Obrigado a todos", rematou.

