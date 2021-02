O cantor Leandro foi este sábado, dia 13, um dos convidados do programa 'Em Família', da TVI, apresentado por Ruben Rua e Maria Cerqueira Gomes.

Recuando a uma polémica do passado, que remonta à época em que Maria apresentava o programa 'A Tua Cara Não Me é Estranha' e Leandro era um dos participantes, Ruben Rua aproveitou o momento em que o cantor estava em estúdio para perguntar: "Já fizeram as pazes"?

"Eu não me chateei", reagiu de imediato Maria.

"Houve uma altura que se dizia que havia aqui um 'piri-pápá'", insistiu Ruben.

"Não, comigo não houve. Houve, Leandro? Não me lembro. A sorte é que eu sou uma pessoa que esquece rápido", reagiu a apresentadora.

"Acho que todos os amigos se chateiam e nós...", disse Leandro.

"Mas chatearam-se?", voltou a procurar saber Ruben Rua. "Não, não nos chateámos. Fazem mais do que aquilo que é a realidade. Eu tenho de me preocupar é com o bem estar de ambos", terminou o músico, referindo ao facto de a alegada zanga entre ambos ter dado que falar na imprensa.

