Cândido Costa será o próximo entrevistado de Daniel Oliveira no programa 'Alta Definição', na SIC. O antigo jogador de futebol lembrou uma fase mais difícil da sua vida, nomeadamente quando ficou desempregado.

"Vou para o IEFP, Instituto de Emprego e Formação Profissional de Aveiro... Quando estás desempregado convidam-te para estudares e os olhos julgaram-me muito no primeiro dia que lá fui. 'Este perdeu-se, mais um jogador de futebol...' e não me incomodava nada", reflete.

"Percebi que celebrar a vida e ser feliz tanto se é na Champions num jogo com 60 mil, como é ser nomeado delegado numa turma do IEFP", nota.

"A partir daí comecei a fazer as pazes com o futebol e tudo. Achava que estava difícil para mim e via as minhas colegas de turma a esconderem um pão na hora do almoço para levarem para casa", diz, por fim.

Veja o momento:

