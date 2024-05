Cândido Costa recorreu às redes sociais para falar do último episódio da atual temporada do 'Cândido On Tour', o programa que conduz no Canal 11.

"O último", começou por escrever o ex-jogador de futebol num vídeo de promoção do formato. "Milhares de quilómetros. Tantas histórias e tantos protagonistas. Este sim, o futebol que eu amo", acrescentou depois.

Cândido, por fim, de a entender que irá de férias. "Vou descansar um pouco", completou a estrela do Canal 11.

Na caixa de comentários, e em resposta a uma observação feita por um internauta, Cândido Costa parece confirmar o regresso do formato em breve, prometendo uma deslocação até às ilhas, que ainda não foram abordadas no 'Cândido On Tour'.