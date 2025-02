Cândido Costa não perde a oportunidade de abraçar as tradições dos locais que vai conhecendo através do seu programa no Canal 11 - 'Cândido no Tour'.

Recentemente, conforme o próprio partilhou nas redes sociais, visitou a Nazaré tendo vestido trajes típicos do local.

Numa imagem, Cândido dá a mão uma senhora nazarena que veste as típicas sete saias, enquanto surge trajado de pescador.

Ora veja:

