Pedro Chagas Freitas é conhecido por partilhar as suas palavras relativamente a várias figuras públicas, normalmente, em estilo de opinião.

Esta quinta-feira, 30 de janeiro, o escritor publicou uma carta dirigida ao comediante e ex-jogador de futebol, Cândido Costa.

"A primeira coisa que faz uma pessoa ser grande não é o que conquista; é o que nunca perde: o riso, o brilho no olhar. Cândido Costa é grande. É por isso que merece o sucesso. Agora, todos o aplaudem", começou por escrever na legenda que acompanha uma fotografia de Cândido.

"O que faz dele especial é o que fez quando já ninguém o aplaudia. Quando o estádio se calou. Quando os holofotes se apagaram. Ele não se apagou com eles. Sofreu, teve momentos de desistência, foi humano. Mas soube ser gigante na pequenez, encontrar caminho quando a estrada acabou: abrir uma estrada nova, de pá na mão", prosseguiu.

"Soube fazer o que todos sabem que ele nos faz fazer: rir. Mesmo quando poucas razões há para rir. Que seja feliz no sucesso. Não foi a televisão que lhe deu carisma; foi o que fez no silêncio, no esquecimento, nas horas em que estava só consigo - e mesmo assim continuou. Que continue a ser essa pessoa".

Por fim, concluiu: "É um de nós. É dessa massa que se faz o carisma: não do que se ganha; mas sim do que se não se perde quando se perde o que se pensou ser tudo".

Leia Também: "Recebi ódio, ameaças, como se as palavras tivessem o peso de balas"

Leia Também: Pedro Chagas Freitas: "Trump é o reflexo de quem o colocou lá: nós"