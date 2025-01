Esta segunda-feira, dia 20 de janeiro, ficou marcada pela cerimónia de tomada de posse de Donald Trump enquanto Presidente dos Estados Unidos. Pedro Chagas Freitas não ficou indiferente ao evento, tendo partilhado uma reflexão nas redes sociais sobre o assunto que continua a dominar a atualidade.

"Habitamos todos o Império do Espelho.

Donald Trump é o reflexo de quem o colocou lá: nós. Uma figura que nasceu do vazio coletivo, da necessidade desesperada de projetar força onde só há fraqueza.

Ele é o reality show que merecemos, uma caricatura grotesca das nossas ambições mais mesquinhas, da nossa ânsia por atenção — da nossa obsessão por poder desprovido de substância.

Ninguém quer ouvir a verdade. Todos queremos um herói que fale alto o suficiente para abafar o silêncio da nossa própria insignificância. Trump é isso: o grito desarticulado de uma sociedade que prefere a fanfarra à reflexão. Ele não criou o caos; ele é a moldura dourada em torno de uma confusão que já existia.

E ele acredita no próprio espetáculo. Um homem que construiu torres com o seu nome, como se o tempo pudesse ser enganado com letras garrafais. Trump é só mais um humano preso na farsa da imortalidade, a lutar contra o mesmo vento que nos derruba a todos.

Talvez um dia chegue o fracasso inevitável do narcisismo. A História pode transformar egos descontrolados em notas de rodapé.

Trump não é o problema; é o espelho. O que faremos com a nossa imagem agora que a vimos com tanta clareza".

Leia Também: De Melania a Hillary, os looks na tomada de posse de Donald Trump