Cândido Costa mostrou toda a sua jinga num vídeo que partilhou com os seguidores da sua página de Instagram e na qual aparece a dançar. Mas engane-se quem pense que esta é uma dança qualquer.

O apresentador e antigo jogador de futebol mostrou os seus passos irrepreensíveis aprendidos nos anos '80, conforme destacou na legenda da partilha.

"Ninguém solta tão bem como a malta de 80's", escreveu.

"Lord of the dance. Uma jóia de senhor", comentou Nuno Markl, com quem trabalhou no programa 'Taskmaster'.

"É que danças mesmo bem! Ai, se eu ainda apresentasse o 'Dança Comigo'", atirou a apresentadora Catarina Furtado.

"Porr*, tu deslizas", acrescentou o alfaiate Paulo Battista.

Veja o momento de seguida:

