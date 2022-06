Camilla Parker Bowles deu uma entrevista intimista à revista Vogue, edição britânica, onde falou dos momentos mais difíceis da sua vida, nomeadamente, quando foi criticada devido à relação que mantinha com o príncipe Carlos.

"Não é fácil", notou.

"Fui escrutinada durante muito tempo e é preciso encontrar uma forma de se viver com isso. Ninguém gosta de estar sempre a ser criticado. Mas acho que no final consegui superar tudo isso. Tens de seguir em frente", sublinhou.

Recorde-se que Camilla, de 74 anos, e Carlos, de 73, tiveram um breve relacionamento antes de se casarem com outras pessoas.

Camilla deu o nó com Andrew Parker Bowles, um oficial do exército britânico de quem se divorciou em 1995, e o príncipe Carlos com Diana de Gales, de quem se separou em 1992.

A duquesa da Cornualha viu-se envolvida num drama depois da princesa Diana referir na polémica entrevista a Martin Bashir, em 1995, que mantinha um "casamento a três", dando conta do caso de Carlos e Camilla.

