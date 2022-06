Prestes a celebrar o 75.º aniversário, Camilla, duquesa da Cornualha, deu uma rara entrevista à revista Vogue, em que fala sobre "o que a vida lhe ensinou, o seu clube de livros e as causas que defende".

A conversa foi ilustrada com retratos do fotógrafo Giles Hattersley, que teve acesso à esfera privada da futura rainha consorte e captou-a no interior da Clarence House, a residência oficial de Camilla e do príncipe Carlos.

A primeira fotografia divulgada exalta uma das suas maiores características: o gosto pela leitura. Espreite abaixo.

