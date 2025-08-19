A rainha de Inglaterra, Camilla Parker Bowles, foi fotografada às compras na Escócia com a sua filha, Laura Lopes e uma das suas netas, Eliza Lopes, de 17 anos.

As três passearam pela vila de Ballater, perto da casa de Balmoral, onde a família real costuma passar as férias de verão. De acordo com a revista Hello!, a monarca ficou de olho numa loja de antiguidades do local.

Camilla, de 78 anos, estava a usar um vestido floral rosa e verde, que combinou com um casado verde. Nos pés, a mulher de Carlos III optou por uns sapatos com um salto plataforma de camurça cinzentos.

Mas o detalhe mais curioso - e amoroso - está no colar que a rainha usou. Trata-se de um pentende com as iniciais dos seus cinco netos: Lola e Freddy Parker Bowles e Eliza, Gus e Louis Lopes.

A neta Eliza usava uma roupa muito descontraída e própria para a idade: um top branco que deixava a barriga à mostra e umas calças de ganga.

Veja as imagens aqui.

Quem são os filhos e os netos de Camilla Parker Bowles?

Camilla Parker Bowles tem dois filhos do casamento com Andrew Parker Bowles que durou entre 1973 e 1995 e que foi marcado por várias traições da parte da monarca.

Tom Parker Bowles é o mais velho e tem 50 anos, já Laura Lopes tem 47 anos. Tom é jornalista gastronómico, já escreveu vários livros de culinária e apresentou inúmeros programas de teelvisão como 'Family Food Fight', 'Food Glorious Food' e 'Saturday Kitchen'. Por outro lado, a filha de Camilla dedicou-se a outra área e é curadora de arte.

Tom casou com Sara Buys e tiveram dois filhos: Lola, de 17 anos e Frederick. Os dois divorciaram-se em 2018 e no ano seguinte Tom começou a namorar com a jornalista Alice Procope que morreu em 2021 devido a um cancro.