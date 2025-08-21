Com o aumento das temperaturas, manter-se hidratado torna-se essencial — especialmente para quem se exercita regularmente. No entanto, nem todas as bebidas são igualmente eficazes para manter o corpo fresco e bem hidratado. Veja o que você deve beber durante uma onda de calor.

Água: o hidratante supremo

A água é sua melhor aliada na hidratação. Ela não tem calorias, é facilmente acessível e é rapidamente absorvida pelo corpo. Para um toque refrescante, adicione fatias de pepino, hortelã ou frutas cítricas à sua água. Procure beber de 8 a 10 copos por dia — ou mais se você transpira muito durante o exercício.

Bebidas ricas em eletrólitos

Durante treinos intensos ou longos períodos de suor, o corpo perde eletrólitos essenciais, como sódio, potássio e magnésio. Opte por uma bebida esportiva com baixo teor de açúcar ou água de coco para repor esses minerais vitais. Evite bebidas com alto teor de açúcar, pois podem levar à desidratação.

Chás de ervas: sem cafeína e refrescantes

Chás de ervas gelados, como camomila, hortelã-pimenta ou hibisco, podem proporcionar um aumento de hidratação e ajudar a refrescar o corpo. Esses chás não contêm cafeína, o que é ideal, pois a cafeína pode aumentar a perda de líquidos.

Smothies e Sumos Frescos

Smoothies feitos com frutas ricas em água, como melancia, frutas vermelhas e frutas cítricas, podem oferecer hidratação e vitaminas essenciais. Adicione um punhado de folhas verdes e uma colher de proteína em pó para auxiliar na recuperação muscular após os treinos.

Evitar álcool e cafeína

Embora possa ser tentador se refrescar com uma cerveja gelada ou um café gelado, o álcool e a cafeína podem, na verdade, causar ainda mais desidratação. Se você optar por consumi-los, sempre alterne com copos de água para equilibrar os efeitos.

Manter-se adequadamente hidratado durante uma onda de calor é crucial para a saúde em geral, especialmente se você pratica atividade física regularmente. Mantenha sempre uma garrafa de água por perto, ouça seu corpo e priorize bebidas que promovam hidratação e recuperação adequadas.

Thordis Berger

Diretor Médico Holmes Place