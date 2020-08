Todos nós sabemos os benefícios da utilização do protetor solar para proteger a nossa pele dos raios UV do sol. Ainda assim, para além do protetor solar, existe um outro fator que pode estar em falta na sua proteção solar: a sua dieta. A nossa dieta tem um papel muito importante na forma como o nosso corpo se adapta ao ambiente externo ao longo das estações e deve ser adaptada de forma a obtermos o maior benefício dos alimentos que consumimos. Por exemplo, no inverno há uma maior tendência a ingerirmos uma maior quantidade de alimentos e estes com maior teor de gordura enquanto que no verão, com as altas temperaturas, a tendência é ingerir alimentos ricos em água, verduras e frutas mais frescas.

Existem alimentos que promovem a saúde da sua pele e que a protegem contra os danos causados pela exposição solar. É importante referir que em nenhum momento o consumo destes alimentos substitui as recomendações da DGS relativas aos cuidados a ter durante a exposição solar, nomeadamente evitar as maiores horas de calor, manter-se hidratado, utilização de protetor solar, entre outros.

1. Frutos secos e sementes

Frutos secos como o amendoim, as nozes, as amêndoas e sementes como a chia, linhaça ou de cânhamo contêm ácidos gordos essenciais ómega-3. Uma vez que o nosso organismo não consegue produzir estes ácidos gordos, é essencial que este tipo de alimentos esteja presente na nossa dieta. O ómega-3 contribuem para a manutenção da integridade da sua pele e também são anti-inflamatórios. Tenha sempre consigo uma pequena caixa com 1 punhado (30g) de frutos secos e/ou sementes para ir ingerindo ao longo do dia.

2. Cenouras e vegetais de folhas verdes