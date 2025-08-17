No que diz respeito a drama nos bastidores, a família real britânica segue na linha da frente. História de amores e desamores entre as paredes do palácio não faltam, sendo que o triângulo amoroso que se formou entre a princesa Diana, a rainha Camilla, e o príncipe Carlos (antes de ser rei) continua a ser um dos exemplos mais mediáticos.

Foram vários os confrontos que as rivais Camilla e Diana tiveram ao longo dos anos, sendo que um dos mais badalados aconteceu numa festa de aniversário, em 1989.

No livro 'Rebel King: The Making of a Monarch', o especialista em realeza Tom Bower dá detalhes de um momento de grande tensão entre Diana e Camilla (quando ainda era casada com Andrew Parker Bowles), num encontro inesperado na festa de aniversário de Lady Annabel Goldsmith.

"O Carlos estava com a Diana, assim como os Parker Bowles. A sala ficou em silêncio de repente, depois de Diana ter desafiado Camilla a deixar Carlos em paz", refere o autor.

Camilla, alegadamente, terá "controlado a sua fúria" neste momento, mas não sem chamar a atenção da princesa de Gales pelo seu comportamento "inaceitável numa propriedade privada".

"A princesa, disse ela, não estava em posição de reclamar", escreveu Bower. "Enquanto Camilla se confinava a uma relação única e convencional, Diana - como lhe tinham revelado amigos - estava a 'fazer a sua vida com seguranças'", realçou.

O confronto dividiu opiniões de quem estava presente na festa. Enquanto amigos próximos de Camilla lamentaram a atitude de Diana por fazer "uma cena em público", outros acusaram Camilla de ser "sonsa".

Segundo o jornal britânico Daily Mail, as desconfianças de Diana em relação a Camilla não eram completamente infundadas.

Em 1989, Carlos e Camilla já estavam a passar "cada vez mais tempo juntos". Assim, para além de terem desfrutado de umas férias em conjunto na Turquia (juntamente com Andrew Parker Bowles), Camilla tinha sido vista a usar uma pulseira com as iniciais 'G' e 'F', em referência a Gladys e Fred, apelidos com que os dois se tratavam mutuamente.

Depois de se ter separado de Carlos em 1992, Diana tornou público o affair do ex-marido e da rival na sua biografia autorizada - 'Diana: Her True Story'.

Embora não seja segredo para ninguém que Carlos e Camilla se tenham começado a encontrar depois dos respetivos divórcios (Camilla divorciou-se de Andrew em 1995 e Carlos de Diana em 1996, ano em que o processo ficou concluído), os dois optaram por manter a sua relação discreta nos primeiros tempos até surgirem juntos em público pela primeira vez em 1999.

Assumir o amor de ambos não foi fácil, ainda mais após a trágica morte de Diana num acidente de carro em Paris, em 1997, enquanto fugia à perseguição dos paparazzi.

Camilla teve lutar muito para recuperar a sua reputação junto dos admiradores da família real e súbditos, sendo que durante largos anos foi considerada por muitos como a causadora do término do casamento do atual soberano britânico.

Sempre perseverante, conseguiu superar as expectativas e, em 2005, deu o nó com Carlos numa cerimónia civil. Hoje é a atual rainha do Reino Unido, depois do marido ter subido ao trono na sequência da morte de Isabel II.