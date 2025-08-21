E a reposta é...Dalila Carmo. A atriz, de 50 anos, está quase a fazer mais um aniversário (completa 51 voltas ao sol no próximo domingo), e resolveu ir olhar para fotografias antigas, fazer uma reflexão sobre os tempos que já lá vão e sobre a beleza de ser filha única.

A artista partilhou duas imagens em criança e numa delas aparece a brincar com uns amigos ao lado.

"Perto de chegar às 51 voltinhas, dá-se também a volta aos álbuns e percebem-se as opções do caminho. Ser-se filho único, para contrariar tendências e clichês, tem coisas inacreditáveis como 'provocar' a capacidade a alguém de se entreter sozinho.

O que se perde em social skills, ganha-se em autonomia e gestão dos espaços vazios. [...] Não é só de mimo que nos enchem porque depois falta todo o mundo à volta, é de ferramentas para a vida. Primeiro dentro do quarto. Depois fora dele.

Ver os outros a brincar. Tentar entrar no jogo. Se não der paciência. Há sempre forma de desenformar bolinhos de areia. De reverter. De jogar às cartas ou ao mikado sozinhos. Perde-se em competição porque é uma brincadeira sem vencedores nem vencidos. É jogar que interessa. Pela sobrevivência das nossas alminhas pequenas", escreveu a atriz.

De seguida, Dalila Carmo relembrou as atividades que fazia com os familiares mais próximos.

"Que bom que não existiam telefones. Via os episódios do Perry Mason com o meu avô, ou os episódios do Alfred Hitchcock, fazia scones com a minha avó, sentava-me no degrau do hospital de Santo António à espera da minha mãe. Quando tinha muita vergonha de meter conversa com alguém desconhecido, chutava a responsabilidade para elas: "A minha avó disse-me que somos amigas".

O quarto vazio tem a melhor janela para o mundo. Se não a sabemos abrir estamos lixados", completou.

A viagem ao passado de Dalila Carmo

Esta já não é a primeira vez que a atriz partilha imagens do passado. Dalila gosta de ir presenteando os seguidores com fotos de quando era mais jovem e prova disso é que numa recente publicação, a artista mostrou fotos suas nos anos 90 e início dos anos 2000.

Recorde-se que Dalila começou cedo a sua carreira na representação e já vez parte de várias produções famosas em Portugal: 'Jardins Proibidos', 'Filha do Mar', 'A Joia de África', 'Inspetor Max', 'Ninguém como tu' e, mais recentemente, 'A Fazenda'.