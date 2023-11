A rainha Camilla deslumbrou no banquete de Estado que aconteceu esta terça-feira, 21 de novembro, no Palácio de Buckingham, em honra ao presidente da Coreia do Sul, o presidente Yoon Suk Yeol.

A soberana, de 76 anos, elegeu para a ocasião, um elegante vestido de veludo vermelho criado por Fiona Claire.

O modelo foi conjugado com a Burmese Ruby Tiara, que pertencia à rainha Isabel II. A joia, com diamantes e rubis, foi uma das últimas aquisições que a mãe do rei Carlos III fez em vida.

Foi feita em 1973 por Garrard, através de pedras preciosas da tiara Nizam of Hyderabad (originalmente um presente de casamento) e rubis oferecidos a Isabel II pelos cidadãos do Myanmar.

Camilla completou o visual com um colar e brincos da sua coleção pessoal.

Leia Também: Kate Middleton resgata tiara que não era vista em público há 90 anos