'Enty Hayaty' é a versão árabe do tema 'Te Amo', dos Calema, cantada com o marroquino Saad Lamjarred e que os levou ao 8.º lugar no ranking mundial de tendências do Youtube, como destaca uma nota enviada às redações.

O mesmo comunicado adiantou ainda que esta versão do single "deixou para trás nomes como Beyoncé, Ariana Grande ou Jennifer Lopez".

'Enty Hayaty' foi lançado há cerca de um mês e já ultrapassou, até ao momento, os 18 milhões de visualizações no YouTube.

De destacar ainda que foi lançado um challenge pelos Calem, desafio que foi aceite pelo DJ Snake, músico que conta com duetos com Justin Bieber, Selena Gomez ou Cardi B.

